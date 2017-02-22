Fener Avrupa Ligi'ne veda etti

KRASNODAR GOLLE BAŞLADI!

Mücadelenin 7. dakikasında orta alana yakın bölgede Martin Skrtel'in yaptığı pas hatasında araya giren Yuri Gazinsky topu kaptı ve pasını Fedor Smolov'a gönderdi. Topla buluşan Fedor Smolov sol kanattan ilerleyip ceza sahası yayına girmeden kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu. Krasnodar bu golle 1-0 öne geçti.

Yenilen golün ardından 3 gol daha atması gereken Fenerbahçe, taraftarı ile birlikte rakibin üstünde yoğun bir baskı kurdu. Ve beklenen gol 41. dakikada geldi.

KANARYA BERABERLİĞİ SAĞLADI

Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen önünde topa hareketlenen Josef De Souza kafa vuruşunu yaptı. Direğe çarpan top gol çizgisine paralel gitti. Diğer direğe kadar giden topu karambolde tekrar Josef De Souza tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu. Josef De Souza'nın golü ile temsilcimiz Fenerbahçe 1-1'lik beraberliği yakaladı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da baskılı oynayan Fenerbahçe, rakibine kontradan pozisyonlarda verdi. Yoğun tempoda geçen ikinci yarıda başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Temsilcimiz bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.



VAN PERSİE İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie, 3 resmi maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş karşısında oynadıktan sonra cezası nedeniyle ligde 2 maç kaçıran Hollandalı futbolcu, ilk Krasnodar müsabakasında ise hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmamıştı.



EMENİKE VE CHAHECHOUE KADRODA YOK

İlk maçta sürpriz bir şekilde sahaya 11'de çıkan Emmanuel Emenike, rövanşta 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.



Advocaat tarafından kadroda tercih edilmeyen Nijeryalı forvet, ilk maçta 72 dakika sahada kalmıştı.



Fenerbahçe'de gözünde enfeksiyon bulunan Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe'nin yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miroslav Stoch, Salih Uçan ve Oleksandr Karavaiev rövanşta kadroda yer almadı.



SKRTEL'İN CEZASI BİTTİ

İlk maçta sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Slovak stoper Skrtel, rövanşta forma giydi.



Bu sezon grup maçlarından itibaren 3 sarı kart gördüğü için Rusya'da oynayamayan Skrtel, rövanşta formayı Neustaedter'den kaptı.



TRİBÜNLER YİNE DOLMADI

Fenerbahçe taraftarı zorlu maçta tribünleri yine dolduramadı.



Son Kasımpaşa maçına göre taraftar sayısında artış gözükse de tribünlerin büyük bir kısmı boş kaldı. Karşılaşmayı yaklaşık 20 bin sarı-lacivertli taraftar tribünden takip etti.



Rus ekibinin az sayıdaki taraftarı da maçı konuk takım tribününden izledi.



KRASNODAR DA TEK DEĞİŞİKLİK

Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, rövanşta tek değişiklik yaptı.



İlk maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen kaptan Andreas Granqvist, Aleksandr Martynovich'in yerine sahaya ilk 11'de çıktı.



KRASNODAR'UN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

Krasnodar 9. kuruluş yıl dönümünde Fenerbahçe karşısında zorlu bir maça çıktı.



Tam 9 yıl önce 22 Şubat 2008'de kurulan Krasnodar Kulübü'nün yıl dönümü Fenerbahçe ile oynanan rövanş maçına denk geldi.

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