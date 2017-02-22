Durica 1 ay forma giyemeyecek

Çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilen Jan Durica'nın bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Durica da, sosyal medya hesabından kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarlara teşekkür ederek, "Desteğiniz için teşekkür ederim. Umarım birkaç hafta sonra geri dönerim" ifadelerine yer verdi.