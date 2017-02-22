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1 ay forma giyemeyecek

maçında sakatlanan ’nın çekilen MR’ında sol diz dış yan bağlarında 2. derece yaralanma tespit edildi. Tecrübeli oyuncu bir ay yok.

Durica 1 ay forma giyemeyecek
Çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilen Jan Durica'nın bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Durica da, sosyal medya hesabından kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarlara teşekkür ederek, "Desteğiniz için teşekkür ederim. Umarım birkaç hafta sonra geri dönerim" ifadelerine yer verdi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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