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na büyük tepki

Derbi bileti fiyatlarına büyük tepki
Pazartesi oynanacak derbide takımlarını yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar yönetimin yüksek fiyat politikasına tepkili. En düşük biletin 100 lira olmasına isyan eden taraftarlar, "Yönetim derbiye tribünleri boş mu görmek istiyor?" ifadesini kullandı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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