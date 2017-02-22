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’den müjdeli haber

Takımından ayrı kalan Caner’in 2 hafta sonra çalışmalara başlayacağı açıklandı

Caner Erkin’den müjdeli haber
Geçtiğimiz haftalarda sahada bireysel çalışmalara başlayan Caner Erkin'in sakatlığında son aşamaya gelindi. Tecrübeli yıldızın iki hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Caner Erkin, sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'da oynanan Antalya maçında sakatlanmış ve stadı koltuk değnekleriyle terketmek zorunda kalmıştı. Caner'in takıma dönecek olması Güneş'in yüzünü güldürdü
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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