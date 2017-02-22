Bu hatalar organize ve art niyetli!

Galatasaray yönetimi Beşiktaş derbisi öncesi resmi siteden ses getiren bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Artık hakem kararlarının anlık hata değil, organize bir şekilde art niyet içererek gerçekleştiğine olan inancımız tamdır. Bilerek ve isteyerek ya da başkalarının yönlendirmesiyle Galatasaray aleyhine hatalar yapan bu kişilerin bilmesini isteriz ki karşılarına aldıkları camia 25 milyon taraftarı olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Kayserispor maçında attığımız nizami golde hayali bir faul üretme ihtiyacı hissedenler, Rizespor maçında ise golümüzü ofsayt bayrağı ile iptal ederek devreye girmiştir."



TÜRKİYE KUPASI'NDAKİ SKANDALLAR!

"Türkiye Kupası'nda benzer skandallar yaşanmış, ofsayttan yediğimiz ilk gol geçerli sayılmış, bir oyuncunun 79 milyonun gözü önünde attığı kasıtlı dirsekler her nasıl olduysa müsabakanın hakem heyetinin gözünden kaçmıştır. Galatasaray Camiası olarak isteğimiz başkalarının talepleri gibi kollanmak ya da ayrıcalık değil, sadece adalet ve tarafsızlıktır."

