Bir ihtimal daha yok!

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde tamam ya da devam mücadelesi verecek.



KAZANMAK ŞART

Sarı-Lacivertliler son 16 turu ilk maçında geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 yenildiği Rus ekibi Kuban Krasnodar'ı Kadıköy'de konuk erecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Polonya Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek. Zorlu mücadeleyi Tivibu Spor 2 yayınlayacak.



1-0'DA MAÇ UZAYACAK

Fenerbahçe'nin rakibini eleyebilmesi için en az iki farklı kazanması gerekiyor. Kanarya rakibini 1-0 yenerse maç uzayacak. Gollü tek farklı galibiyetlerde ise turu geçen takım Krasnodar olacak.