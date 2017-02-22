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Bir ihtimal daha yok!

Çok kötü bir dönemden geçen Sarı-Lacivertliler deplasmanda 1-0 kaybettiği Rus ekibi önünde iki farklı galibiyet arayacak... 20.00’de başlayacak kritik maçı Polonyalı Raczkowski yönetecek

Bir ihtimal daha yok!
Üst üste aldığı kötü sonuçlarla Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde tamam ya da devam mücadelesi verecek.

KAZANMAK ŞART
Sarı-Lacivertliler son 16 turu ilk maçında geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 yenildiği Rus ekibi Kuban KrasnodarKadıköy'de konuk erecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Polonya Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek. Zorlu mücadeleyi Tivibu Spor 2 yayınlayacak.

1-0'DA MAÇ UZAYACAK
Fenerbahçe'nin rakibini eleyebilmesi için en az iki farklı kazanması gerekiyor. Kanarya rakibini 1-0 yenerse maç uzayacak. Gollü tek farklı galibiyetlerde ise turu geçen takım Krasnodar olacak.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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