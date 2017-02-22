2021'e kadar Güneş'li günler

Ligde şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Beşiktaş bir yandan da Avrupa Ligi'nde başarılı olmanın hesaplarını yapıyor. Yönetim bu gururu yaşarken diğer taraftan futbol takımının başarısında büyük pay sahibi olan Şenol Güneş'e 4 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin en kısa zamanda Güneş'e 4 yıllık yeni bir sözleşme teklif edeceği öğrenildi. Beşiktaş geçen sezon başında Güneş ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme yapmıştı. Yeni mukavelenin imzalanması durumunda 1 yıllık opsiyon geçersiz olacak ve 2017 Haziran ayında başlayacak 4 yıllık yeni kontrat devreye girecek. Şenol Güneş'e teklif yapacak olan yönetim tecrübeli çalıştırıcının yanıtına göre hareket edecek.



KABUL EDERSE RESMİ İMZALAR ATILACAK

64 yaşındaki teknik adamın teklifi kabul etmesi durumunda resmi imzalar atılacak. Geçen sezon Siyah- Beyazlı takımla şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, 4 yıllık yeni sözleşmeyi imzalarsa Beşiktaş tarihinin en uzun görevde kalan teknik adamlarından biri olacak. Beşiktaş'ta İngiliz hoca Gordon Milne 1987-1993 yılları arasında 6 sezon görev yaparak en uzun süre çalışan hoca olmuştu.



LİG&AVRUPA'DA HEDEFİ BÜYÜTTÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş lig ve Avrupa'da hedefi büyüttü. Ligde arka arkaya 2. kez şampiyonluk yaşamak isteyen Güneş, Avrupa Ligi'nde de çıtayı yükseltti.



BAŞARIDA ASLAN PAYI GÜNEŞ'E AİT

Beşiktaş'ın 2 sezondan beri ligin en başarılı takımı olmasında en büyük pay sahibi Güneş. Tecrübeli hoca bu sezon da takımını şampiyonluğa taşımaya çok yakın.