Yenmek için gideceğiz

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak,Türk Telekom Arena'da Galatasarayile oynayacakları maça 7 puanlık birfark ile gideceklerini söyledi. Siyah-Beyazlıyönetici, "Tabii ki amacımız galip gelmekolacak. Orada Galatasaray'ı yenerek puanfarkını 10'a çıkartırsak çok büyük bir avantajelde etmiş olacağız" ifadesini kullandı.
GÜNEŞ ÇOK BÜYÜK ŞANS Şenol Güneş ile uzun yıllar çalışmak istediklerini ifade eden Albayrak, "Başarımızda en büyük pay Şenol hocanın. 2 sezondur eğitici ve öğretmen bir teknik direktör nasıl olur herkese gösteriyor. O bizim için büyük bir şans. Kendisi ile uzun yıllar çalışmak en büyük arzumuz" diye konuştu.
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