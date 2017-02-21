Yol Durumu
  1. Vodafone Arena kalesi gibi
  2. Saçlarımla ilgili sürprizim olacak

Yenmek için gideceğiz

Beşiktaş Basın Sözcüsü , G.Saray’la oynayacakları derbi maçıyla ilgili olarak, “Hedefimiz Arena’daki derbiyi kazanarak puan farkını açmak” dedi.

Yenmek için gideceğiz
Beşiktaş Basın Sözcüsü , Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile oynayacakları maça 7 puanlık bir fark ile gideceklerini söyledi. Siyah-Beyazlı yönetici, "Tabii ki amacımız galip gelmek olacak. Orada Galatasaray'ı yenerek puan farkını 10'a çıkartırsak çok büyük bir avantaj elde etmiş olacağız" ifadesini kullandı.

GÜNEŞ ÇOK BÜYÜK ŞANS
Şenol Güneş ile uzun yıllar çalışmak istediklerini ifade eden Albayrak, "Başarımızda en büyük pay Şenol hocanın. 2 sezondur eğitici ve öğretmen bir teknik direktör nasıl olur herkese gösteriyor. O bizim için büyük bir şans. Kendisi ile uzun yıllar çalışmak en büyük arzumuz" diye konuştu.
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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