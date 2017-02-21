Vodafone Arena kalesi gibi

Beşiktaş iç saha performansında rakiplerinin önünde yer aldı. Vodafone Arena'da şu ana kadar 10 kez konuk eden Beşiktaş burada 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puan elde etti. Başakşehir ise 11 iç saha mücadelesinde 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan topladı. Karabük ise aynı sayıdaki maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 23 puan aldı.