Yol Durumu
  1. Kartal’da Avrupa mesaisi başladı
  2. Yenmek için gideceğiz

Vodafone Arena kalesi gibi

Vodafone Arena kalesi gibi
Beşiktaş iç saha performansında rakiplerinin önünde yer aldı. Vodafone Arena'da şu ana kadar 10 kez konuk eden Beşiktaş burada 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puan elde etti. Başakşehir ise 11 iç saha mücadelesinde 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan topladı. Karabük ise aynı sayıdaki maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 23 puan aldı.
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar