Trabzon’a Haydar dur dedi

Maça 3 puan parolasıyla çıkan Trabzonspor Alanya önünde aradığı golü bulamadı. Böylece 4 maçlık galibiyet serisi. Fırtına'da Rodallega inanılmaz goller kaçırdı. Haydar 8 net gol pozisyonuna izin vermedi. Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı
Trabzonspor'un galibiyet serisi bitti. Bordo-Mavililer evinde oynadığı maçta Alanyaspor ile 0-0 berabere kalırken kaleci Haydar'a takıldı. 3. dakikada Rodallega, Haydar'la karşı karşıya kaldı. Ancak Haydar topu kontrol etti. 8'de Vagner Love'nin kafa vuruşunda, kaleci Onur çizgi üzerinde tehlikeyi güçlükle önledi.. 9'da Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, yan direğe çarpan top auta çıktı.14'te Rodallega'nın Haydar ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dokunduğu top auta gitti. 18'de Rodallega'nın sert şutunda Haydar başarılıydı. 25'te Olcay'ın şutunda, kaleci Haydar yatarak topu kornere çeldi. 45+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerden sert şutunda, kaleci Haydar Yılmaz'ı geçen top direğin dibinden auta gitti.
TRABZON'UN ÇABALARI GOLÜ GETİRMEDİ Trabzonspor 2. yarıya da hızlı başladı. 49'da Olcay'ın vuruşunda top üstten dışarıya gitti. 51'de Uğur'un kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 56'da Candeias'ın vuruşunda top Onur'da kaldı. 66'da Rodallega'nın vuruşunda Haydar topu iki hamlede tuttu. 68'de Rodallega'nın röveşatasında top yandan dışarı gitti. 74'te korner atışında Uğur'un kafa vuruşunda top dışarı gitti. Maçın son bölümünde çabalar sonuç vermeyince karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
TARAFTARDAN DESTEK TRabzonspor taraftarı tribün cezasına karşın AytemizAlanyaspor karşılaşmasında hemen hemen aynı taraftar desteğini arkasında buldu. 41 bin461 seyirci kapasitesi bulunan stadın 12 bin dolayında Bordo- Mavili taraftarın cezası olmasına karşın büyük bölümü doldu.
TRABZONSPOR'DADURICA ŞOKU! Trabzonspor'un yıldız ismi Durica14. dakikada sakatlandı. Vagner Love'dan korumayaçalışan Durica, topun üzerine basıncadengesini kaybetti ve ayağını yere ters bastı.Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalanDurica, oyuna devam edemedi ve sedyeyle oyundışına çıktı. Dizinden sakatlanan Durica'nın durumubugün netleşecek.
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