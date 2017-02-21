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Trabzon’a Haydar dur dedi

Maça 3 puan parolasıyla çıkan Alanya önünde aradığı golü bulamadı. Böylece 4 maçlık galibiyet serisi. Fırtına'da Rodallega inanılmaz goller kaçırdı. Haydar 8 net gol pozisyonuna izin vermedi. Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı

Trabzon’a Haydar dur dedi
Trabzonspor'un galibiyet serisi bitti. Bordo-Mavililer evinde oynadığı maçta Alanyaspor ile 0-0 berabere kalırken kaleci Haydar'a takıldı. 3. dakikada Rodallega, Haydar'la karşı karşıya kaldı. Ancak Haydar topu kontrol etti. 8'de Vagner Love'nin kafa vuruşunda, kaleci Onur çizgi üzerinde tehlikeyi güçlükle önledi.. 9'da Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, yan direğe çarpan top auta çıktı.14'te Rodallega'nın Haydar ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dokunduğu top auta gitti. 18'de Rodallega'nın sert şutunda Haydar başarılıydı. 25'te Olcay'ın şutunda, kaleci Haydar yatarak topu kornere çeldi. 45+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerden sert şutunda, kaleci Haydar Yılmaz'ı geçen top direğin dibinden auta gitti.

TRABZON'UN ÇABALARI GOLÜ GETİRMEDİ
Trabzonspor 2. yarıya da hızlı başladı. 49'da Olcay'ın vuruşunda top üstten dışarıya gitti. 51'de Uğur'un kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 56'da Candeias'ın vuruşunda top Onur'da kaldı. 66'da Rodallega'nın vuruşunda Haydar topu iki hamlede tuttu. 68'de Rodallega'nın röveşatasında top yandan dışarı gitti. 74'te korner atışında Uğur'un kafa vuruşunda top dışarı gitti. Maçın son bölümünde çabalar sonuç vermeyince karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

TARAFTARDAN DESTEK
TRabzonspor taraftarı tribün cezasına karşın Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hemen hemen aynı taraftar desteğini arkasında buldu. 41 bin 461 seyirci kapasitesi bulunan stadın 12 bin dolayında Bordo- Mavili taraftarın cezası olmasına karşın büyük bölümü doldu.

'DA DURICA ŞOKU!
Trabzonspor'un yıldız ismi Durica 14. dakikada sakatlandı. Vagner Love'dan korumaya çalışan Durica, topun üzerine basınca dengesini kaybetti ve ayağını yere ters bastı. Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan Durica, oyuna devam edemedi ve sedyeyle oyun dışına çıktı. Dizinden sakatlanan Durica'nın durumu bugün netleşecek.
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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