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Sneijder: Yenmeye mecburuz

Sneijder: Yenmeye mecburuz
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Beşiktaş derbisinin kendileri açısından final niteliğinde olduğunu söyledi. Sneijder, "Sahamızda oynayacağız ve beraberlik bizim işimize yaramıyor. Kazanmaya mecburuz. 90 dakikanın her anını dikkatli oynamalıyız. Taraftarımızla kazanacağız" diye konuştu.
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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