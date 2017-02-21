Sneijder: Yenmeye mecburuz

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Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Beşiktaş derbisinin kendileri açısından final niteliğinde olduğunu söyledi. Sneijder, "Sahamızda oynayacağız ve beraberlik bizim işimize yaramıyor. Kazanmaya mecburuz. 90 dakikanın her anını dikkatli oynamalıyız. Taraftarımızla kazanacağız" diye konuştu.
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