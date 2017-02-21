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Skrtel: İnanıyoruz!

Skrtel: İnanıyoruz!
Ligde şampiyonluk şanslarını zora soktuklarını itiraf eden Martin Skrtel, "Ama Avrupa başka bir kulvar. Krasnodar'ı elersek final oynama şansımızın olduğunu düşünüyorum. Takım arkadaşlarım ve ben turu geçeceğimize inanıyorum. İlk maçta cezalı olduğum için yoktum. Ama çarşamba akşamı terimin son damlasına kadar tur için savaşacağım" dedi.
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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