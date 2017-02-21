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RVP’ye Brezilya’dan sonra ABD’den de teklif

Sao Paulo’nun kanca attığı iddia edilen Van Persie’ye ABD Ligi’nden iki takımın da talip olduğu belirtiliyor...

RVP’ye Brezilya’dan sonra ABD’den de teklif
Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Robin van Persie'nin talipleri çoğalıyor... Brezilya'dan Sao Paulo'nun kanca attığı iddia edilen Hollandalı yıldızla ilgili flaş bir iddia daha gündeme geldi.

O DA SICAK BAKIYOR
ABD Ligi'nden (MLS) iki kulübün de sezon sonunda Van Persie'yi transfer etmek için harekete geçtiği öne sürülüyor. Yıldız futbolcunun da kariyerine Avrupa dışında devam etmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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