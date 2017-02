Kocaman geliyor

Kadıköy'de Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe'de operasyon kapıda... Sarı-Lacivertli yönetim, daha önce 1 yıllık teklif yaptığı teknik direktör Dick Advocaat'la ilgili kararını değiştirdi. Eğer Fenerbahçe yarın Krasnodar önünde turu geçemezse Hollandalı hoca ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, Krasnodar maçından sonra Advocaat'la devam etme bile sezon sonunda kesin olarak operasyon yapılacak. Alınan bilgilere göre yönetim, Advocaat sonrası için de kararını verdi. Yönetim, adını kulübün efsaneleri arasında yazdıran ve 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşatan Aykut Kocaman'ı yeniden takımın başına getirecek.



KOCAMAN'LA İLGİLİ FLAŞ GELİŞMELER VAR

Sezon başında Fenerbahçe'nin teklifini "Konya'yı yarı yolda bırakamam" diyerek geri çeviren Aykut Kocaman'la ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Konya yönetiminin internetten yayınladığı bildiri ile gözdağı verdiği tecrübeli hocanın her an görevi bırakabileceği konuşuluyor. Bu durumda Kocaman sezon bitmeden Fenerbahçe'ye gelecek. Eğer senaryo gerçekleşmezse, başarılı teknik adam sezon sonunda kesin olarak yuvasına geri dönecek.



İDDİALARA GÖRE İSTİFASI CEBİNDE

Konya yönetimi ile ters düşen Aykut Kocaman'ın her an istifa edebileceği konuşuluyor. Tecrübeli hoca bu durumda hemen Fenerbahçe'nin başına geçecek.



YÖNETİMİN B PLANI ŞENTÜRK!

Fenerbahçe yönetimi eğer Aykut Kocaman'ı hemen göreve getiremezse bu kez B Planı devreye sokulacak. Scout ekibinde görev yapan Kemalettin Şentürk, sezon sonuna kadar Advocaat'ın koltuğuna oturacak.