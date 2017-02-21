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Kartal’da Avrupa mesaisi başladı

Beşiktaş, Hapoel Beer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına tek idmanla başladı

Kartal’da Avrupa mesaisi başladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı Son 32 Turu rövanş mücadelesi hazırlıklarına başladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Akhisar maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer futbolcular ise antrenmana salonda yapılan 40 dakikalık denge ve kuvvet çalışması ile başladı.
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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