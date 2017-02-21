Kartal’da Avrupa mesaisi başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı Son 32 Turu rövanş mücadelesi hazırlıklarına başladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Akhisar maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer futbolcular ise antrenmana salonda yapılan 40 dakikalık denge ve kuvvet çalışması ile başladı.