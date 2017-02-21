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Eski G.Saraylı Fener'in başına geçiyor iddiası

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, yönetimin "Kal" teklifine rağmen devam etmeme kararı aldı. Yönetim de yerine gelecek isim konusunda adayları belirleme çalışmalarına başladı. İşte yaşananlar ve ismi ortaya atılan sürpriz teknik adam...



'Her şeyin tek sorumlusu' olarak gösterilmekten rahatsız ve sezon sonu görevi bırakmayı düşünüyor. İşte Advocaat'ın kendisi hakkında rahatsızlık duyduğu konular ve bu olaylar hakkındaki görüşleri:

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  • 21 Şubat 2017, Salı 11:54
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