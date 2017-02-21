Eski G.Saraylı Fener'in başına geçiyor iddiası

'Her şeyin tek sorumlusu' olarak gösterilmekten rahatsız ve sezon sonu görevi bırakmayı düşünüyor. İşte Advocaat'ın kendisi hakkında rahatsızlık duyduğu konular ve bu olaylar hakkındaki görüşleri:
'Her şeyin tek sorumlusu' olarak gösterilmekten rahatsız ve sezon sonu görevi bırakmayı düşünüyor. İşte Advocaat'ın kendisi hakkında rahatsızlık duyduğu konular ve bu olaylar hakkındaki görüşleri:
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