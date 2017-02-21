Emekliye ayrılıyor!

Büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçmesine rağmen Vitor Pereira'nın bile gerisinde kalan DickAdvocaat veda için gün sayıyor... Krasnodar karşısında da hüsran yaşanması halinde görevden alınması beklenen 70 yaşındakiHollandalı çalıştırıcının emekliye ayrılacağı iddia ediliyor. Fenerbahçe'de geçirdiği yaklaşık 6 ay içinde çok yıpranan Dick Advocaat'ın artık teknik adamlık yapmayı düşünmediği belirtiliyor. Tecrübeli hocanın Türkiye'den ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde futbolun içindeolmayacağı gelen bilgiler arasında.
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