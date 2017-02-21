Yol Durumu
  1. Kocaman geliyor
  2. Alanyaspor Fırtına'ya direndi!

Emekliye ayrılıyor!

Sarı-Lacivertli kulüpte istenmeyen adam haline gelen Hollandalı hoca, bir daha teknik adamlık yapmama kararı

Emekliye ayrılıyor!
Büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçmesine rağmen Vitor Pereira'nın bile gerisinde kalan Dick Advocaat veda için gün sayıyor... Krasnodar karşısında da hüsran yaşanması halinde görevden alınması beklenen 70 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcının emekliye ayrılacağı iddia ediliyor. Fenerbahçe'de geçirdiği yaklaşık 6 ay içinde çok yıpranan Dick Advocaat'ın artık teknik adamlık yapmayı düşünmediği belirtiliyor. Tecrübeli hocanın Türkiye'den ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde futbolun içinde olmayacağı gelen bilgiler arasında.
Etiketler:
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar