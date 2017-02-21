Derbi maçın hakemi Yıldırım olacak!

Belki de ligin kaderini belirleyecek olan Galatasaray- Beşiktaş maçının hakeminin kim olacağı merak konusu... Eski hakemlerden Deniz Çoban derbiye Bülent Yıldırım'ın atanacağını yazdı.



KARAR PERŞEMBE

Hatta Çoban, Yıldırım'ın yardımcılığını Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz'ün yapacağını iddia etti. MHK'nın çalışmalarını sürdürdüğü ve en geç perşembe kararını açıklayacağı öğrenildi.



ARENA'DA BEKLENTİ 40 BİN

Derbinin dün satışa çıkan biletlerine Galatasaraylı taraftarların ilgisi beklenenin üzerinde oldu. Sarı-Kırmızılı yönetimin maçın pazartesi oynananacak olmasına rağmen Arena'ya 40 bin taraftarın geleceğini düşündüğü belirtiliyor.



İDDAA'YA GÖRE ŞANSLAR EŞİT

önümüzdeki pazartesi günü oynanacak olan kritik derbinin iddaa oranları belli oldu... Galatasaray ve Beşiktaş'ın galibiyet şansını eşit görüp 2.30'luk oran belirleyen iddaa, beraberliğe ise 3.00 veriyor. Ayrıca derbiye tek maçlık bahis de yapılabilecek.