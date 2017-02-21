Yol Durumu
  1. Florya’da video dönemi
  2. Krizin nedeni kıskançlık

Derbi maçın hakemi Yıldırım olacak!

Eski hakem Deniz Çoban derbinin hakemini açıkladı hatta yardımcılarını bile yazdı

Derbi maçın hakemi Yıldırım olacak!
Belki de ligin kaderini belirleyecek olan Galatasaray- Beşiktaş maçının hakeminin kim olacağı merak konusu... Eski hakemlerden Deniz Çoban derbiye Bülent Yıldırım'ın atanacağını yazdı.

KARAR PERŞEMBE
Hatta Çoban, Yıldırım'ın yardımcılığını Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz'ün yapacağını iddia etti. MHK'nın çalışmalarını sürdürdüğü ve en geç perşembe kararını açıklayacağı öğrenildi.

ARENA'DA BEKLENTİ 40 BİN
Derbinin dün satışa çıkan biletlerine Galatasaraylı taraftarların ilgisi beklenenin üzerinde oldu. Sarı-Kırmızılı yönetimin maçın pazartesi oynananacak olmasına rağmen Arena'ya 40 bin taraftarın geleceğini düşündüğü belirtiliyor.

İDDAA'YA GÖRE ŞANSLAR EŞİT
önümüzdeki pazartesi günü oynanacak olan kritik derbinin iddaa oranları belli oldu... Galatasaray ve Beşiktaş'ın galibiyet şansını eşit görüp 2.30'luk oran belirleyen iddaa, beraberliğe ise 3.00 veriyor. Ayrıca derbiye tek maçlık bahis de yapılabilecek.
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar