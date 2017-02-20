Zirvede tek başına

Siyah-beyazlılar, Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bearbere kaldığı haftada Akhisar Belediye’yi Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Antıç Nukan ile geçti. Lider Beşiktaş, ezeli rakipleri Galatasaray’a 7, Fenerbahçe’ye 10 puan fark attı
Beşiktaş, Süper Lig'de Akhisar Belediye'yi 3-1 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Siyahbeyazlılar, 2. sıradaki Başakşehir ile puan farkını 4'e çıkardı.
QUARESMA FARKI
Kara Kartal, ezeli rakiplerinden Galatasaray'a 7, Fenerbahçe'ye ise 10 puan fark attı. Beşiktaş, Akhisar Belediye maçına çok hızlı başladı. 13'te Quaresma'nın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Cenk Tosun topu kafayla ağlara gönderdi.
TALISCA FÜZESİ 27. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Cenk geriden gelen Talisca'yı gördü. Sambacı'nın bekletmeden yaptığı sert şutla fark 2'ye çıktı. 29'da Quaresma'nın ortasına Babel vurdu. Kaleci Bora çıkardı. 35'te Özer Hurmacı, kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı. Ancak vuruşu çerçeveyi bulmadı. İlk yarınınson dakikasında Talisca pasını Babel'e verdi. Babel'in şutunda Bora topu kurtardı. 69'da Beşiktaş, 3. golü buldu. Quaresma'nın kale dibinden şutunu kaleci Bora çıkardı. Dönen topu kafayla Atınç ağlara gönderdi. 77'de Quaresma, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 78'de Ömer Bayram, Fabri ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncu topu dışarı attı. 81'de AkhisarlıOlcan Adın attığı golle maçın skorunu belirledi.
ŞENOL GÜNEŞTARAFTARA KOŞTU! Beşiktaş taraftarı 90 dakikanın bitiminden sonra teknik direktör Şenol Güneş'i tribünlere çağırdı. Bunun üzerine tecrübeli teknik adam, öğrencileriyle birlikte tribünlere gidirek taraftarı selamladı. Şenol hocaya büyük bir sevgi seli vardı. O da bu sevgiye kayıtsız kalamadı.
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