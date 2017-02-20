Tolga Ciğerci’ye büyük tepki!

Geçen hafta formasına kavuştuktan sonra Çaykur Rizespor maçının 60. dakikasında oyuna giren Tolga Ciğerci kötü performansıyla saç baş yoldurdu. Karşı karşıya kaldığı pozisyonda bir gol kaçıran Tolga gereksiz bir faulle Rizespor'un attığı golde pay sahibi oldu. Böylece kendisine verilen şansı kullanamadı.