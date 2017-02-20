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Tiki taka farkı ortada

Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena’da Akhisar’a karşı 712 pas yapıp 612’sinde isabet sağladı. , Süper Lig’deki en iyi 5. performansına imza attı. Oğuzhan, 121’de 113 isabetle büyüledi.

Tiki taka farkı ortada
Beşiktaş, Akhisar Belediye maçında müthiş istatistiklere imza attı. Rakibine ilk dakikadan itibaren oyun anlayışını kabul ettiren siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca 712 pas yaptı. Bu pasların 612'si ise isabetliydi. , ligdeki en iyi 5. performansını sergilemiş oldu. Barcelona ile özdeşleşen tiki-taka'yı Akhisar'a karşı uygulayan ve rakibinin adeta başını döndüren Beşiktaş'a, sosyal medyadan da büyük destek vardı. Siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, "Beşiktaş ve diğerleri... Ne oynadık be... Aradaki farkı şimdi anlıyor musunuz? Beşiktaş oynar diğerleri seyreder? Bu takım bu pas trafiğiyle herşeye çözüm bulur. Ne pas yaptık be... Akhisarlı oyuncular bir ara oyunu bıraktı" ifadelerini kullandılar.

OĞUZHAN ÖZYAKUP ADETA PARMAK ISIRTTI
Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızlarından Oğuzhan Özyakup'un pas istatistiği de takdire şayandı. 121 pas yapan Ozzy bu pasların 113'ünde isabet sağladı. Siyah-beyazlılar sadece pas istatistiğinde rakibine fark atmadı. Beşiktaş, yüzde 67 topla oynama yüzdesiyle rakibinin önündeydi. Kartal, 8 isabetli şutta 3 gol bulurken bu rakam Akhisar'da 4'tü... Ege temsilcisi 4 isabetli şutta 1 gol bulabildi. Beşiktaş, istatistiklerde fark attığı rakibini rahat geçti.

GÜNEŞ: FUTBOL CİDDİ BİR OYUN!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyunun tamamına baktığımız zaman oyun üstünlüğü genelde bizdeydi. Rakibin çıkmasına izin vermemeye çalıştık. Rakibin savunma oynayacağını biliyorduk. Futbol ciddi bir oyundur. İşimizi ciddiyetle yapacağız. Son 10 dakikadaki gibi olmaması gerekiyor. Perşembe önemli bir maçımız var. Turu geçmemiz gerekiyor. G.Saray maçına daha var. Zamanı gelince konuşulur..." dedi.



VODAFONE ARENA'DA ANNENİN GÖZYAŞLARI
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, 2. yarıda 3. golü ararken bu gol savunmadan geldi. Karşılaşmanın 69. dakikası oynanırken Atınç Nukan kafa vuruşuyla skoru 3-0 yaptı. Bu golden sonra Vodafone Arena'da bir bayanın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bu kişi Atınç'ın annesinden başkası değildi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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