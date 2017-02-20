Tiki taka farkı ortada

Beşiktaş, Akhisar Belediye maçında müthiş istatistiklere imza attı. Rakibine ilk dakikadan itibaren oyun anlayışını kabul ettiren siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca 712 pas yaptı. Bu pasların 612'si ise isabetliydi. Beşiktaş, ligdeki en iyi 5. performansını sergilemiş oldu. Barcelonaile özdeşleşen tiki-taka'yı Akhisar'a karşı uygulayan ve rakibinin adeta başını döndüren Beşiktaş'a, sosyal medyadan da büyük destek vardı. Siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, "Beşiktaşve diğerleri... Ne oynadık be... Aradaki farkı şimdi anlıyor musunuz? Beşiktaş oynar diğerleri seyreder? Bu takım bu pas trafiğiyle herşeye çözüm bulur. Ne pas yaptık be... Akhisarlı oyuncular bir ara oyunu bıraktı" ifadelerini kullandılar.
OĞUZHAN ÖZYAKUP ADETA PARMAK ISIRTTI Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızlarından OğuzhanÖzyakup'un pas istatistiği de takdire şayandı. 121 pas yapan Ozzy bu pasların 113'ünde isabet sağladı. Siyah-beyazlılar sadece pas istatistiğinde rakibine fark atmadı. Beşiktaş, yüzde 67topla oynama yüzdesiyle rakibinin önündeydi. Kartal, 8 isabetli şutta 3 gol bulurken bu rakam Akhisar'da 4'tü... Ege temsilcisi 4 isabetli şutta 1 gol bulabildi. Beşiktaş, istatistiklerde fark attığı rakibini rahat geçti.
GÜNEŞ: FUTBOL CİDDİ BİR OYUN!
Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş, "Oyunun tamamınabaktığımız zaman oyunüstünlüğü genelde bizdeydi.Rakibin çıkmasına izinvermemeye çalıştık. Rakibinsavunma oynayacağınıbiliyorduk. Futbol ciddi biroyundur. İşimizi ciddiyetle yapacağız.Son 10 dakikadaki gibi olmamasıgerekiyor. Perşembe önemli birmaçımız var. Turu geçmemiz gerekiyor.G.Saray maçına daha var. Zamanıgelince konuşulur..." dedi.
VODAFONE ARENA'DAANNENİN GÖZYAŞLARI İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, 2. yarıda 3. golü ararken bu gol savunmadan geldi. Karşılaşmanın 69. dakikası oynanırken Atınç Nukan kafa vuruşuyla skoru 3-0 yaptı. Bu golden sonra Vodafone Arena'da bir bayanın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bu kişi Atınç'ın annesinden başkası değildi.
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