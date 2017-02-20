Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-lacivertliler pozisyon bulmakta zorlandı. Kötü futbol hayal kırıklığı yarattı. 21. dakikada Stoch'un sağ kanattan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası önünde Josef'te kaldı. Brezilyalı oyuncunun sol ayakla bekletmeden vuruşunda kaleci Ramazan, topu iki hamlede kontrol etti. 34'te Kasımpaşalı Veigneau'nun savunma arkasına pasıyla sol kanatta topla buluşan Castro'nun ceza sahası içine kadar sürerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak taca çıktı.
MÜCADELE ÇOK AMA POZİSYON YOK
62. dakikada Castro kaleci Volkan'dan sıyrılırken savunmada kademeye gelen Skrtel, müdahalesiyle tehlikeyi önledi. 90+1. dakikada sol kanattan İsmail Köybaşı'nın ortasında savunmada Veysel Sarı'nın uzaklaştıramadığı top, Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
Tepetaklak
Şampiyonluk yarışında “Tamam ya da devam” maçına çıkan Fenerbahçe, Kasımpaşa önünde 90 dakika boyunca net gol pozisyonu dahi bulamadı. Maç sonu taraftar çılgına döndü. Skordan çok ortaya konan futbol hayal kırıklığı yarattı. Yönetim istifaya çağrıldı. Şampiyonluk başka bahara kaldı...
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-lacivertliler pozisyon bulmakta zorlandı. Kötü futbol hayal kırıklığı yarattı. 21. dakikada Stoch'un sağ kanattan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası önünde Josef'te kaldı. Brezilyalı oyuncunun sol ayakla bekletmeden vuruşunda kaleci Ramazan, topu iki hamlede kontrol etti. 34'te Kasımpaşalı Veigneau'nun savunma arkasına pasıyla sol kanatta topla buluşan Castro'nun ceza sahası içine kadar sürerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak taca çıktı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.