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Şampiyon

Ankara’da oynanan İntegral Forex Türkiye Kupası’nda Bandırma ekibi, ’i devirerek tarih yazdı... ’te Orelik ve Theodore ikilisi zaferi getiren isimler oldu...

Şampiyon Banvit
Basketbolda Türkiye Kupası Banvit'in oldu... A Spor'dan canlı olarak yayınlanan finalde Anadolu Efes'i 75-66 mağlup eden Bandırma ekibi ilk kez bu kupayı müzesine taşıdı. , 8. dakikasına 19-12 üstün girdiği çeyreği 23-14 önde tamamladı. 2. periyotta Banvit, Orelik ve Chappell'in sayılarıyla kontrolü elinde tutarak 13. dakikayı 29-21 önde geçti. Banvit, 17. dakikada ise 7 sayı üstündü (35-28). Takımların sayı üretmekte sıkıntı çektiği çeyreğin son dakikalarında Kulig ile hücum ribauntlarını toplayan Banvit, soyunma odasına 38-32 önde gitti. 3. periyoda iki takım da top kayıpları ile başladı. 23. dakikada skor 42-36 ile Banvit lehineydi.

ANADOLU EFES SON ANDA UMUTLANDI AMA...
Banvit, 32. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 44-55. , Heurtel ve Brown'ın basketleriyle bitime 1 dakika 50 saniye kala farkı 3 sayıya (63-66) düşürdü. Chappell'in 3 sayılık basketiyle rahatlayan Banvit, farkın daha fazla kapanmasına izin vermedi ve maçtan galip ayrıldı. Banvit, kupasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın elinden aldı.

FİLİPOVSKİ: RÜYAMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
Banvit koçu Filipovski, kupa zaferinden sonra yaptığı açıklamada, "Herkesin bir rüyası olmalı, biz rüyamızı gerçekleştirdik" dedi. Başarılı çalıştırıcı şöyle devam etti: "Sadece bir rüya olmaz, her zaman rüyalarınız olmalı. Diğer takımlara ve antrenörlerine saygı duyuyorum. Sezonun kalan kısmında da başarılı olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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