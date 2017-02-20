Şampiyon Banvit

Basketbolda Türkiye Kupası Banvit'in oldu... ASpor'dan canlı olarak yayınlanan finalde AnadoluEfes'i 75-66 mağlup eden Bandırma ekibi ilk kez bu kupayı müzesine taşıdı. Banvit, 8. dakikasına 19-12 üstün girdiği çeyreği 23-14 önde tamamladı. 2. periyotta Banvit, Orelik ve Chappell'in sayılarıyla kontrolü elinde tutarak 13. dakikayı 29-21 önde geçti. Banvit, 17. dakikada ise 7 sayı üstündü (35-28). Takımların sayı üretmekte sıkıntı çektiği çeyreğin son dakikalarında Kulig ile hücum ribauntlarını toplayan Banvit, soyunma odasına 38-32 önde gitti. 3. periyoda iki takım da top kayıpları ile başladı. 23. dakikada skor 42-36 ile Banvit lehineydi.
ANADOLU EFES SON ANDA UMUTLANDI AMA... Banvit, 32. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 44-55. Anadolu Efes, Heurtel ve Brown'ın basketleriyle bitime 1 dakika 50 saniye kala farkı 3 sayıya (63-66) düşürdü. Chappell'in 3 sayılık basketiyle rahatlayan Banvit, farkın daha fazla kapanmasına izin vermedi ve maçtan galip ayrıldı. Banvit, kupasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Genel Koordinatörü ÖmerOnan'ın elinden aldı.
FİLİPOVSKİ: RÜYAMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK Banvit koçu Filipovski, kupa zaferinden sonra yaptığı açıklamada, "Herkesin bir rüyasıolmalı, biz rüyamızı gerçekleştirdik" dedi. Başarılı çalıştırıcı şöyle devam etti: "Sadece bir rüya olmaz, her zaman rüyalarınız olmalı. Diğer takımlara ve antrenörlerine saygı duyuyorum. Sezonun kalan kısmında da başarılıolmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
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