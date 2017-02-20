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Özleme son vereceğiz

Timsah’ın son 6 haftadır galip gelememesi taraftarı derinden yaraladı. Teknik Direktör Mutlu Topçu, “Kasımpaşa maçıyla birlikte bu özleme son vereceğiz” ifadesini kullandı

Özleme son vereceğiz
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor 6 haftadır galip gelemiyor. Ligde son olarak 15. haftada 19 Aralık'ta sahasında Antalyaspor'u genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş ve Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Bursaspor, sonrasında oynadığı 6 lig maçında sadece 1 beraberlikle puan alabildi. İlk 15 haftalık periyotta 27 puan toplayan , kazanamadığı 6 maçlık süreçte tek puanı 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe maçında hanesine yazdırdı. Yeşil-Beyazlılar, oynadığı son 6 maçta 3 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Teknik Direktör Mutlu Topçu, Bursaspor'un bu durumuna herkesin çok üzüldüğünü ifade ederek, "En yakın zamanda düzlüğe çıkacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

BU TAKIM YENİDEN HAVAYA GİRECEK
Topçu Kasımpaşa ile oynayacakları maçla yeniden başarılı bir dönemin başlayacağına inandığını ifade ederek, "Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağımız maçı kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyoruz. Bu takım birkaç maç kazandığında havaya girecektir. Bursa ligde ilk 5 hedefinden vazgeçmedi. Taraftarımızı da arkamıza alarak kaybettiğimiz puanları telafi edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

ŞANSSIZLIK PEŞİMİZİ BIRAKMADI
Bursaspor'un golcü futbolcusu Batalla lig başından beri şanssızlıkların kendilerini hiç bırakmadığını söyledi. Arjantinli futbolcu, "Kazanacağımız maçlarda iyi oynadığımız halde akıl almaz sonuçlar alıyoruz. Bu duruma bir son vermek gerekir. Bursaspor birkaç hafta içinde hak ettiği yere ulaşacak sonuçları mutlaka alacaktır" ifadesini kullandı.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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