Özleme son vereceğiz

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor6 haftadır galip gelemiyor.Ligde son olarak 15.haftada 19 Aralık'ta sahasında Antalyaspor'ugenç golcüsü KubilayKanatsızkuş ve Arjantinli PabloMartin Batalla'nın golleriyle 2-1mağlup eden Bursaspor, sonrasındaoynadığı 6 lig maçında sadece1 beraberlikle puan alabildi. İlk 15haftalık periyotta 27 puan toplayanBursaspor, kazanamadığı 6 maçlıksüreçte tek puanı 1-1 berabere kaldığıFenerbahçe maçında hanesineyazdırdı. Yeşil-Beyazlılar, oynadığıson 6 maçta 3 gol atarken kalesindeise 10 gol gördü. Teknik DirektörMutlu Topçu, Bursaspor'un budurumuna herkesin çok üzüldüğünüifade ederek, "En yakın zamandadüzlüğe çıkacağımıza inanıyorum"ifadesini kullandı.
BU TAKIM YENİDEN HAVAYA GİRECEK Topçu Kasımpaşa ile oynayacakları maçla yeniden başarılı bir dönemin başlayacağına inandığını ifade ederek, "Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağımız maçı kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyoruz. Bu takım birkaç maç kazandığında havaya girecektir. Bursa ligde ilk 5 hedefinden vazgeçmedi. Taraftarımızı da arkamıza alarak kaybettiğimiz puanları telafi edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.
ŞANSSIZLIK PEŞİMİZİ BIRAKMADI Bursaspor'un golcü futbolcusu Batalla lig başından beri şanssızlıkların kendilerini hiç bırakmadığını söyledi. Arjantinli futbolcu, "Kazanacağımız maçlarda iyi oynadığımız halde akıl almaz sonuçlar alıyoruz. Bu duruma bir son vermek gerekir. Bursaspor birkaç hafta içinde hak ettiği yere ulaşacak sonuçları mutlaka alacaktır" ifadesini kullandı.
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