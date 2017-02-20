Yol Durumu
  1. Quaresma farkı
  2. Tiki taka farkı ortada

Osmanlı Adana’yı fethetti

Osmanlı Adana’yı fethetti
Osmanlı, Adana'yı deplasmanda farklı yendi: 5-1. 19. dakikada Ndiaye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 0-1. 41'de Mehmet Güven'in ortasında Webo'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2. 49'da Webo'nun ara pasında topla buluşan Adam meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3, 51'de Ronei'nin plase vuruşunda top filelere gitti: 1-3. 68'de Webo'nun ortasında Koulossa'nın şutunda top ağlarla buluştu: 1-4. 82'de Webo skoru ilan etti: 1-5.
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar