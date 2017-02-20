Osmanlı Adana’yı fethetti

Osmanlı, Adana'yı deplasmanda farklı yendi: 5-1. 19. dakikada Ndiaye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 0-1. 41'de Mehmet Güven'in ortasında Webo'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2. 49'da Webo'nun ara pasında topla buluşan Adam meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3, 51'de Ronei'nin plase vuruşunda top filelere gitti: 1-3. 68'de Webo'nun ortasında Koulossa'nın şutunda top ağlarla buluştu: 1-4. 82'de Webo skoru ilan etti: 1-5.
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