Kadıköy’de istifa sesleri

F.Bahçe’nin Kasımpaşa karşısındaki futboluna 85 dakika sabreden taraftar önce takımı alkışlarla protesto etti. Sarı-Lacivertli tiribünler maçın bitiş düdüğüyle birlikte bu kez de “Yönetim istifa” tezahüratı yaptı
Fenerbahçe' nin Kasımpaşaönünde aldığı beraberlikleşampiyonluk şansınıbiraz daha azaltması taraftarı çıldırttı.Sarı-Lacivertli tribünler yönetimiistifaya çağırırken Fenerbahçelifutbolcuları protesto etti. Kasımpaşaönünde oynanan kötü futbolaönce bir süre sessiz kalan Sarı-Lacivertlitaraftarlar maçın son bölümündeönce futbolcuları yuhalayıpıslıkladı. Fenerbahçeli futbolcularıalkışlarla protesto eden taraftarlar85. dakikadan sonra futbolcularıyuhalamaya başladı. Taraftarlarıntepkisinden özellikle Van der Wielve İsmail Köybaşı nasibini aldı.F.Bahçeli taraftarlar maçın sona ermesininardından bu kez "Yönetimistifa" şeklinde tezahüratta bulundu.Maçı izleyen 12 bin taraftar bir koroeşliğinde yönetimi istifaya çağırdı.
KÖTÜ SONUÇLAR BARDAĞI İYİCE TAŞIRDI Kayserispor 'a ligde 4-1 yenildikten sonra, Bursaspor ile berabere kalan Dick Advocaat'ın ekibi, Kasımpaşa karşısında da etkisiz bir futbol sergiledi. FenerbahçeKrasnodar yenilgisi de hesaba katıldığında 4 maçtır galibiyet alamıyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar alınan kötü sonuçlar nedeniyle tepkilerini dile getirirken hem tribünde yönetimi istifaya çağırdılar hem de futbolcuları protesto ettiler. Bir grup Fenerbahçeli taraftar stat dışında da tepkilerini artırırken özellikle yönetimi protesto tezahüratlarıyla istifaya davet etti.
ŞANSIMIZIKAYBETMİŞDEĞİLİZ F.Bahçe'nin tecrübeli oyuncusu Şener şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Ligde her şey olabilir. Pes etmek yok" ifadesini kullandı.
VAN DER WİEL GERİ DÖNDÜ TARAFTAR YUHALADI F.Bahçe'nin Hollandalı sağ beki Van derWiel, 81 gün sonra sarı- lacivertli formayı giydi. Performansıyla sınıfta kalan tecrübeli oyuncuya maçtan sonra büyük tepki vardı.
75'TE BAŞLADI
Uzun süre kadro dışı kalan Van der Wiel, Kasımpaşa maçında 11'de başladı ama Advocaat'ın verdiği şansı iyi kullanamadı. Tecrübeli oyuncu, 75. dakikadan itibaren taraftarlarca yuhulanmayı başladı. Onu takım arkadaşları teselli etti.
17 MAÇTA 36 GOL ATAN FENER SON 4 MAÇTA 3'TE KALDI
Süper Lig'de ilk 17 maçta 36 gol atarak maç başına 2,1 gol ortalaması yakalayan ve ligin en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe son 4 haftada bu unvanını kaybetti. Sarı-Lacivertli takım Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikten sonra, Kayserispor'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Bursaspor deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ardından dün Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Böylece son 4 maçta sadece 3 golde kaldı.
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