Kadıköy’de istifa sesleri

Fenerbahçe' nin Kasımpaşa önünde aldığı beraberlikle şampiyonluk şansını biraz daha azaltması taraftarı çıldırttı. Sarı-Lacivertli tribünler yönetimi istifaya çağırırken Fenerbahçeli futbolcuları protesto etti. Kasımpaşa önünde oynanan kötü futbola önce bir süre sessiz kalan Sarı-Lacivertli taraftarlar maçın son bölümünde önce futbolcuları yuhalayıp ıslıkladı. Fenerbahçeli futbolcuları alkışlarla protesto eden taraftarlar 85. dakikadan sonra futbolcuları yuhalamaya başladı. Taraftarların tepkisinden özellikle Van der Wiel ve İsmail Köybaşı nasibini aldı. F.Bahçeli taraftarlar maçın sona ermesinin ardından bu kez "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu. Maçı izleyen 12 bin taraftar bir koro eşliğinde yönetimi istifaya çağırdı.



KÖTÜ SONUÇLAR BARDAĞI İYİCE TAŞIRDI

Kayserispor 'a ligde 4-1 yenildikten sonra, Bursaspor ile berabere kalan Dick Advocaat'ın ekibi, Kasımpaşa karşısında da etkisiz bir futbol sergiledi. Fenerbahçe Krasnodar yenilgisi de hesaba katıldığında 4 maçtır galibiyet alamıyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar alınan kötü sonuçlar nedeniyle tepkilerini dile getirirken hem tribünde yönetimi istifaya çağırdılar hem de futbolcuları protesto ettiler. Bir grup Fenerbahçeli taraftar stat dışında da tepkilerini artırırken özellikle yönetimi protesto tezahüratlarıyla istifaya davet etti.



ŞANSIMIZI KAYBETMİŞ DEĞİLİZ

F.Bahçe'nin tecrübeli oyuncusu Şener şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Ligde her şey olabilir. Pes etmek yok" ifadesini kullandı.



VAN DER WİEL GERİ DÖNDÜ TARAFTAR YUHALADI

F.Bahçe'nin Hollandalı sağ beki Van der Wiel, 81 gün sonra sarı- lacivertli formayı giydi. Performansıyla sınıfta kalan tecrübeli oyuncuya maçtan sonra büyük tepki vardı.



75'TE BAŞLADI

Uzun süre kadro dışı kalan Van der Wiel, Kasımpaşa maçında 11'de başladı ama Advocaat'ın verdiği şansı iyi kullanamadı. Tecrübeli oyuncu, 75. dakikadan itibaren taraftarlarca yuhulanmayı başladı. Onu takım arkadaşları teselli etti.



17 MAÇTA 36 GOL ATAN FENER SON 4 MAÇTA 3'TE KALDI

Süper Lig'de ilk 17 maçta 36 gol atarak maç başına 2,1 gol ortalaması yakalayan ve ligin en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe son 4 haftada bu unvanını kaybetti. Sarı- Lacivertli takım Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikten sonra, Kayserispor'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Bursaspor deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ardından dün Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Böylece son 4 maçta sadece 3 golde kaldı.