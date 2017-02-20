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File derbisinde zafer Aslan’ın

File derbisinde zafer Aslan’ın
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Sarı-Kırmızılılar, 72 dakika süren karşılaşmanın setlerini 25-20, 25-18, 25- 16'lik sonuçlarla aldılar. Maça Güldeniz Önal, Jack, Gamze Alikaya, Leys, Ruseva, Seda Aslanyürek ilk 6'sıyla başlayan Galatasaray maç boyunca üstün bir oyun ortaya koydu.
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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