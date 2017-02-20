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Çakar'dan F.Bahçe'ye antrenör tavsiyesi

Sabah Spor'un usta yazarlarından , Beşiktaş-Akhisar Belediyespor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarını değerlendirdi...



Kim ne derse desin, kötü goller de yeseler zaman zaman tempoyu düşürseler de Beşiktaş her yönüyle bu lig için çok farklı ve önde takım. Son 10 dakika dışında Akhisar Belediyespor ile kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar. Maç boyu yüzlerce pas yaptılar. Zaman zaman bir serideki pas sayısı 20'leri buldu.

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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 13:34
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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FENERLİ FENERLİ

HOCAYA GEREK YOK BAŞKAN YETER BAŞARILI OLANI KOVAR NE OLSA CİFTLİK İDARE EDİYOR

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evet0
hayır0
cevapla 20.02.2017 14:13
ZAFER ZAFER

BE N BU ADAMI BİLDİM BİLELİ ,ZATEN NORMAL KONUŞMUYOR ,DENGESİZ VE HAKARET EDEREK KONUŞUYOR, BU ADAMI KANALINDA TUTANDA BENCE AYNI KAFADA,

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evet1
hayır0
cevapla 20.02.2017 14:10
EVET -16NİSAN EVET -16NİSAN

bütün suçu futbolculara atan ve yönetime meydan okuyan teknik direktör advocat'ı FB yönetiminin 1 saniye bile klüpte tutmaması gerekir.

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evet0
hayır0
cevapla 20.02.2017 13:40
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