Çakar'dan F.Bahçe'ye antrenör tavsiyesi





Kim ne derse desin, kötü goller de yeseler zaman zaman tempoyu düşürseler de Beşiktaş her yönüyle bu lig için çok farklı ve önde takım. Son 10 dakika dışında Akhisar Belediyespor ile kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar. Maç boyu yüzlerce pas yaptılar. Zaman zaman bir serideki pas sayısı 20'leri buldu.

