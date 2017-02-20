Kim ne derse desin, kötü goller de yeseler zaman zaman tempoyu düşürseler de Beşiktaş her yönüyle bu lig için çok farklı ve önde takım. Son 10 dakika dışında Akhisar Belediyespor ile kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar. Maç boyu yüzlerce pas yaptılar. Zaman zaman bir serideki pas sayısı 20'leri buldu.
Çakar'dan F.Bahçe'ye antrenör tavsiyesi
Sabah Spor'un usta yazarlarından Ahmet Çakar, Beşiktaş-Akhisar Belediyespor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarını değerlendirdi...
Etiketler: ahmet çakar , Dick Advocaat
kalan karakter 1000
HOCAYA GEREK YOK BAŞKAN YETER BAŞARILI OLANI KOVAR NE OLSA CİFTLİK İDARE EDİYOR
BE N BU ADAMI BİLDİM BİLELİ ,ZATEN NORMAL KONUŞMUYOR ,DENGESİZ VE HAKARET EDEREK KONUŞUYOR, BU ADAMI KANALINDA TUTANDA BENCE AYNI KAFADA,
bütün suçu futbolculara atan ve yönetime meydan okuyan teknik direktör advocat'ı FB yönetiminin 1 saniye bile klüpte tutmaması gerekir.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.