25 bin taraftara oynayacağız

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, taraftarların takımı sahiplenmesinin çok güzel olduğunu belirterek, "11 bin 500 taraftarımızın cezalı olmasına rağmen 25 bini aşkın tarafara oynayacağız. Bu yakaladığımız havanın bir göstergesi" diye konuştu. Usta, "Avni Aker döneminde büyük maçlarda 18 bin, 20 bine oynarken, bugün 11 bin 500 cezalı taraftar olmasına rağmen 25 bin taraftar konuşuyorsak bir şeyler değişmeye başladı demektir" dedi.