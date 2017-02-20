25 bin taraftara oynayacağız

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, taraftarların takımı sahiplenmesinin çok güzel olduğunu belirterek, "11 bin 500 taraftarımızın cezalı olmasına rağmen 25 bini aşkın tarafara oynayacağız. Bu yakaladığımızhavanın birgöstergesi" diye konuştu. Usta, "Avni Akerdöneminde büyükmaçlarda 18 bin, 20bine oynarken, bugün 11 bin 500 cezalı taraftar olmasına rağmen 25 bin taraftar konuşuyorsak bir şeyler değişmeye başladı demektir" dedi.
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