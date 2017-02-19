Yol Durumu
  1. Fenerbahçe hücum çalıştı
  2. Topal: Biz zoru seviyoruz

geri dönüyor

Volkan Şen geri dönüyor
FENERBAHÇE'DE sakatlığı geçen , cezalı Jeremain Lens'in yerine forma giyecek. Milli futbolcunun Moussa Sow ile birlikte sağ ve sol kanadı dönüşümlü olarak kullanması bekleniyor.
Etiketler:
  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar