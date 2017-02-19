Volkan Şen geri dönüyor

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FENERBAHÇE'DE sakatlığı geçen Volkan Şen, cezalı Jeremain Lens'in yerine forma giyecek. Milli futbolcunun Moussa Sow ile birlikte sağ ve sol kanadı dönüşümlü olarak kullanması bekleniyor.
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