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Vakıf, ’na set vermedi : 3-0

Vakıf, Eczacıbaşı’na set vermedi : 3-0
Voleybolda Sultanlar Ligi'nde haftanın en önemli karşılaşmasında Vakıfbank, konuk ettiği Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Rakibi önünde üstün bir oyun sergileyen Vakıfbank setleri 25-13, 25-20 ve 25-23 önde bitirerek namağlup liderliğini sürdürdü. Ligde alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Çanakkale Bld.-Fenerbahçe: 2-3, Halkbank-İdmanocağı: 3-1.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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