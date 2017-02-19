Vakıf, Eczacıbaşı’na set vermedi : 3-0

Voleybolda Sultanlar Ligi'nde haftanın en önemli karşılaşmasında Vakıfbank, konuk ettiği Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Rakibi önünde üstün bir oyun sergileyen Vakıfbank setleri 25-13, 25-20 ve 25-23 önde bitirerek namağlup liderliğini sürdürdü. Ligde alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Çanakkale Bld.-Fenerbahçe: 2-3, Halkbank-İdmanocağı: 3-1.