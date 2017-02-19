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  2. Fenerbahçe-Kasımpaşa nefesleri kesecek

Topal: Biz zoru seviyoruz

Topal: Biz zoru seviyoruz
Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu , zor maçlarda iyi performans gösterdiklerini ve ligin en formda takımı Kasımpaşa'yı yenerek şampiyonluk iddialarını ortaya koyacaklarını söyledi.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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