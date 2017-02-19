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Krasnodar biletleri satışta

Krasnodar biletleri satışta
UEFA Avrupa Ligi'nde arasında oyananacak rövanş maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Açık tribün biletleri 50 TL'den satışa çıkartılacak. Maça ilginin yüksek olması bekleniyor.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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