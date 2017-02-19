Josef: Fenerbahçe’de kalacağım!

Fenerbahçe'nin orta sahasındaki savaşçısı Josef de Souza,Brezilya'nın ESPN kanalına konuştu. Tecrübeli futbolcu birçok farklı konuya değinirken, sözleşmesiyle ilgili de camiaya müjdeli haberi verdi. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 1.5 yıl daha kontratı olduğunu hatırlatıp sözleşmesini uzatacağını kaydetti. Brezilyalı oyuncu "Ailemle birlikte İstanbul'dakiyaşantıya alıştım. Burada1.5 yıldaha kontratımvar.Fenerbahçe'ninde benimde niyetim bu sözleşmeyiuzatmak. Buradakalmak istiyorum" dedi. Josef de Souza geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye 8 milyonEuro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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