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Josef: Fenerbahçe’de kalacağım!

Brezilya’nın ESPN kanalına konuşan Josef, “Ben ve ailem İstanbul’u seviyoruz. Kariyerimi Fener’de tamamlayabilirim” dedi.

Josef: Fenerbahçe’de kala cağım!
Fenerbahçe'nin orta sahasındaki savaşçısı Josef de Souza, Brezilya'nın ESPN kanalına konuştu. Tecrübeli futbolcu birçok farklı konuya değinirken, sözleşmesiyle ilgili de camiaya müjdeli haberi verdi. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 1.5 yıl daha kontratı olduğunu hatırlatıp sözleşmesini uzatacağını kaydetti. Brezilyalı oyuncu "Ailemle birlikte İstanbul'daki yaşantıya alıştım. Burada 1.5 yıl daha kontratım var. Fenerbahçe'nin de benim de niyetim bu sözleşmeyi uzatmak. Burada kalmak istiyorum" dedi. Josef de Souza geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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