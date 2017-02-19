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Giresun zirveye yürüyor

Müthiş bir çıkış yakalayan Yeşil-Beyazlılar deplasmanda Manisa’yı yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Golleri Recep ve Özgürcan kaydetti.

Giresun zirveye yürüyor
TFF 1. Lig'de son haftaların dikkat çeken takımı Giresunspor deplasmanda Manisaspor'u 2-1 mağlup etti. Yeşil-Beyazlılar böylece üst üste 5., son 8 haftada ise 7. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan konuk ekip 21. dakikada Recep Aydın'ın golüyle öne geçti. 29. dakikada Özgürcan Özcan'ın penaltı golüyle fark ikiye çıktı. 35. dakikada Bahattin'le golü bulan Manisa skoru 2-1 yaptı. 81. dakikada ev sahibi ekipten Jones kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda skor değişmeyince kazanan Giresun oldu.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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