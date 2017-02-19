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Gençlerbirliği’nde 2.Cavcav dönemi

Gençlerbirliği’nde 2.Cavcav dönemi
G.birliği Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Murat Cavcav başkanlığa seçildi. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda tek aday olan, hayatını kaybeden efsane başkan İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, 1550 delegenin 874'ünün katıldığı genel kurulda 708 oyla başkanlığa getirildi Cavcav seçim sonrasında başarı için söz verdi.
Etiketler:
  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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