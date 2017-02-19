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: Savaşmak için buradayım

Fernandao: Savaşmak için buradayım
Bugün 11'de sahaya çıkacak olan , "Oynamak için sabırsızlanıyorum. Sadece gollerimle değil yüreğimle de takıma katkı vereceğim. Savaşmak için burdayım" dedi.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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