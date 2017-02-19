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Fenerbahçe- nefesleri kesecek

Fenerbahçe-Kasımpaşa nefesleri kesecek
Süper haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Saat 15.00'te başlayacak olan maçı Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'de cezalı Van Persie, Lens ve Alper Potuk bu önemli maçta forma giyemeyecek.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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