Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamladı. Dün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaklaşık 1 saat 15 dakikü süren basına kapalı çalışmada hücum organizasyonları üzerinde durulduğu belirtildi. Antrenman taktik çift kale maçla sona erdi.



KAMPA GİRDİLER

F.Bahçe futbol takımı gerçekleştirilen bu antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi. Antrenman öncesinde Advocaat'ın futbolcularla toplantı yaptığı da bildirildi



ERKEN GOL İSTEDİ

ADVOCAAT futbolcularından maça tempolu başlamalarını ve golü erken bulmalarını istedi. Hollandalı hoca beklerin sırayla hücuma çıkmalarını da istedi...