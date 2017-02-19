Bursa’da iki kadro dışı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolculardan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz kadro dışı bırakıldı. Yeşil- Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sercan ve Deniz'in yönetim ve teknik direktör Mutlu Topçu'nun kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.



PARA CEZASI DA VAR

İki futbolcuya ayrıca para cezasının da uygulanacağı belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar sergiledikleri performansları nedeniyle gelecek planımız içinde yer alması mümkün görünmeyen bazı oyuncularımız ile ilgili değerlendirmelerimiz de devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.



"BURSA'YI TERK ET"

Öte yandan 2-0 kaybedilen Kayseri maçında kırmızı kart gören Deniz Yılmaz'a taraftarlar büyük tepki gösterdi. Yenişehir Havaalanı'na gelen bir taraftar, "Sen Bursaspor'u hak etmiyorsun, gideceksin. Gideceksin Bursaspor'dan. Ne hakkın var senin Bursaspor'u perişan etmeye. Bursa'yı terk et" diye bağırdı.