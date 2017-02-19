Bruma’yı seviyorum ama hata yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Rize maçı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Özellikle, kadro dışı bıraktığı Bruma ile ilgili söyledikleri önemliydi. İşte o ifadeler: "Bruma sevdiğim bir oyuncu. Genç olduğunu unutmamak lazım. Bir hata yaptığı için İstanbul'da kaldı. Pazartesi aramıza dönecek. İnandığım tek bir şey var. Hoca ve oyuncular işlerini yapmalı. En üstte kulüp vardır. Bununla ilgili başka sözüm yok. Hırvat teknik adam Rize maçıyla ilgili ise, "Futbolcularıma bir şey söyleyemem. İnanılmaz fedakarlık yaptılar ve ellerinden geleni yaptılar. Rize de iyi oynadı ve maç 1-1 bitti. Maç sonrası oyunculara doğru yolda olduğumuzu ve iyi bir mantalite gösterdiklerini söyledim" ifadelerini kullandı.



DERBİYE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ

Beşiktaş ile oynayacakları derbi ile ilgili de konuşan Hırvat hoca, "Derbiye 8 gün var. En iyi şekilde hazırlanacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Derbiler için motivasyon yapılmaz, futbolcular kendini motive eder. Bugün sahada o ışığı verdiklerini oyuncularıma söyledim." diye konuştu. Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "Galatasaray'a iyi bir fizik antrenmanı da yaptırdık. 118 kilometre koştular, daha önce 118 kilometre koşu yok G.Saray'da" dedi.



GALATASARAY SEZON REKORU KIRDI!

G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor, takımın başına geçmesiyle birlikte farkını ortaya koydu. Takım daha çok mücadele etti ve daha çok koştu. Çaykur Rizespor maçında takım halinde 118 km. koşan sarı-kırmızılılar rekor kırdı. Aslan, bu rakama sezon boyunca ilk kez ulaştı. Hırvat teknik adam, rakamı daha da artırmanın peşinde.



ASLAN'IN GOLÜ GÜME GİTTİ!

47. dakikadaki G.Saray atağında Linnes, ceza sahasında Josue Rodrigues'e pasını verdi. Rodrigues topu ağlara gönderdi ancak hakem daha önce Josue'nin ofsayt pozisyonunda olduğunu işaret etti. Ancak bu pozisyonda Josue'nin ofsaytta olmadığı görüldü. Bu pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu.



NAZİFOĞLU: TUDOR'UN ARKASINDAYIZ!

G.Saray yöneticisi Levent Nazifoğlu, "Bruma benim oğlum gibi. Barcelona'ya, Real Madrid'e gitmek istiyorsa bu olayları bırakacak. Biz Bruma konusunda hocamızın kararının arkasındayız" diye konuştu. Nazifoğlu, "Beşiktaş derbisi çok güzel, çekişmeli bir maç olacak. Sakatlarımız da iyileşecek. 3 puan bekliyoruz derbiden" dedi. Florya'da teknik direktörün kararlarına karışıldığı iddialarını da yalanlayan Nazifoğlu, "Yalan söylüyorlar" dedi.



AURELİEN CHEDJOU 112 GÜN SONRA

G.Saray'da Teknik Direktör Tudor, Chedjou'ya 11'de görev verdi. En son ligin 9. haftasında Adana maçında 11'de görev yapan Kamerunlu futbolcu, 11 hafta sonra 11'de görev aldı. 29 Ekim 2016'daki maçtan 112 gün sonra 11'de sahaya çıkan Chedjou sırıtmadı.



SABRi VURDU ORTALIK YIKILDI!

Sabri Sarıoğlu'nun ilk yarıdaki şutu sosyal medyayı salladı. Tecrübeli oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşu taca doğru gitti.