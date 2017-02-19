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kayıp

Gaziantepspor önünde çok etkisiz bir futbol sergileyen aradığı golü bir türlü bulamadı... Son sıradaki konuk ekip ise üst üste 2 maçtan 4 puan çıkarmayı başardı.

Başakşehir kayıp
Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Medipol Başakşehir'de büyük düşüş sürüyor... Turunculacivertliler sahasında Gaziantepspor'la 0-0 berabere kalarak son 4 haftada 8. puan kaybını yaşadı. Eğer bugün Beşiktaş kazanırsa zirveyle fark 4 puana çıkacak.

PEKTEMEK DİREĞE TAKILDI
11. dakikada Mustafa Pektemek'in bekletmeden sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Victor'dan döndü. 41'de yine Mustafa'nın sağ çaprazından sert vuruşu direkten döndü.

BEKLENEN GOL GELMEDİ
79. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Kangwa gelişine sert vurdu. Ama meşin yuvarlak üstten auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince maç 0-0 sona erdi.

SÜPER Lig'de şampiyonluk kovalayan Medipol Başakşehir'de büyük düşüş sürüyor... Turunculacivertliler sahasında Gaziantepspor'la 0-0 berabere kalarak son 4 haftada 8. puan kaybını yaşadı. Eğer bugün Beşiktaş kazanırsa zirveyle fark 4 puana çıkacak.

PEKTEMEK DİREĞE TAKILDI
11. dakikada Mustafa Pektemek'in bekletmeden sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Victor'dan döndü. 41'de yine Mustafa'nın sağ çaprazından sert vuruşu direkten döndü.

BEKLENEN GOL GELMEDİ
79. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Kangwa gelişine sert vurdu. Ama meşin yuvarlak üstten auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince maç 0-0 sona erdi.

DAHA AZ HATA YAPMALIYIZ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep önünde çok önemli bir kayıp yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Artık kalan 13 maçta çok daha az hata yapmalıyız" dedi.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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