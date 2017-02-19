Başakşehir kayıp

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Medipol Başakşehir'de büyük düşüş sürüyor... Turunculacivertliler sahasında Gaziantepspor'la 0-0 berabere kalarak son 4 haftada 8. puan kaybını yaşadı. Eğer bugün Beşiktaş kazanırsa zirveyle fark 4puana çıkacak.
PEKTEMEK DİREĞE TAKILDI
11. dakikada Mustafa Pektemek'in bekletmeden sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Victor'dan döndü. 41'de yine Mustafa'nın sağ çaprazından sert vuruşu direkten döndü.
BEKLENEN GOL GELMEDİ
79. dakikada gelişen Gaziantepsporatağında Kangwa gelişine sertvurdu. Ama meşin yuvarlak üsttenauta gitti. Kalan dakikalarda başkagol gelmeyince maç 0-0 sona erdi.
SÜPER Lig'de şampiyonluk kovalayan Medipol Başakşehir'de büyük düşüş sürüyor... Turunculacivertliler sahasında Gaziantepspor'la 0-0 berabere kalarak son 4 haftada 8. puan kaybını yaşadı. Eğer bugün Beşiktaş kazanırsa zirveyle fark 4puana çıkacak.
PEKTEMEK DİREĞE TAKILDI
11. dakikada Mustafa Pektemek'in bekletmeden sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Victor'dan döndü. 41'de yine Mustafa'nın sağ çaprazından sert vuruşu direkten döndü.
BEKLENEN GOL GELMEDİ
79. dakikada gelişen Gaziantepsporatağında Kangwa gelişine sertvurdu. Ama meşin yuvarlak üsttenauta gitti. Kalan dakikalarda başkagol gelmeyince maç 0-0 sona erdi.
DAHA AZ HATA YAPMALIYIZ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep önünde çok önemli bir kayıp yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Artık kalan 13 maçta çok daha az hata yapmalıyız" dedi.
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