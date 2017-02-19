Banvit bunu hep yapıyor

Basketbol İntegralForex ErkeklerTürkiyeKupası'nda GalatasarayOdeabank'ı 71-68 yenenBanvit finale yükseldi.Bandırma ekibi böylecegüçlü rakibini bu sezon 3.kez mağlup etmeyi başardı.Galatasaray 4. dakikada6-5'lik skorla üstünlüğüele alsa da Theodoreile etkili olan Banvit, ilk periyodu17-14 önde tamamladı.Sarı-Kırmızılılar, Orelik'itutmakta zorlanıncaBanvit soyunma odasına33-28 üstün gitti. Banvit,23. dakikaya 7 sayı farklaönde girdi: 40-33. FakatGalatasaray 10-0'lık seriyakalayıp 43-33 öne geçti.
DEV FİNALİN HEYECANI A SPOR'DA Cimbom son çeyreğe de 51-47 önde girdi. Büyük çekişmenin yaşandığı son bölümde Theodore ile sayılar üreten Banvit maçtan 71-68 galip ayrıldı. Günün diğer maçında Anadolu Efes, Karşıyaka'yı 79-74 yendi. Bugün Efes ile Banvit 19.30'da finalde karşılaşacak. Maçı A Spor yayınlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.