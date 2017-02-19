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bunu hep yapıyor

Ankara’da müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta güldü... Günün ikinci maçında ise P.Karşıyaka'yı deviren Efes finale yükseldi.

Banvit bunu hep yapıyor
Basketbol İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Galatasaray Odeabank71-68 yenen Banvit finale yükseldi. Bandırma ekibi böylece güçlü rakibini bu sezon 3. kez mağlup etmeyi başardı. Galatasaray 4. dakikada 6-5'lik skorla üstünlüğü ele alsa da Theodore ile etkili olan , ilk periyodu 17-14 önde tamamladı. Sarı-Kırmızılılar, Orelik'i tutmakta zorlanınca Banvit soyunma odasına 33-28 üstün gitti. Banvit, 23. dakikaya 7 sayı farkla önde girdi: 40-33. Fakat Galatasaray 10-0'lık seri yakalayıp 43-33 öne geçti.

DEV FİNALİN HEYECANI A SPOR'DA
Cimbom son çeyreğe de 51-47 önde girdi. Büyük çekişmenin yaşandığı son bölümde Theodore ile sayılar üreten Banvit maçtan 71-68 galip ayrıldı. Günün diğer maçında Anadolu Efes, Karşıyaka'yı 79-74 yendi. Bugün Efes ile Banvit 19.30'da finalde karşılaşacak. Maçı A Spor yayınlayacak.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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