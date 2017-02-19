Güneş’in Hapoel karşısında oyundan aldığı Tolgay’a tepki göstererek, “Bu ne biçim oyun. Artık futbola dön”diye çıkıştığı ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın ayrıca, "Sana şans tanıdığımda hep düş kırıklığı yaşıyorum. Böyle giderse forma yüzü göremezsin" dediği öğrenildi.
Beşiktaş Hapoel Beer'i3-1 yenerek UEFA AvrupaLigi'nde son 16 turunakalma yolunda dev bir adım attı.Siyah-Beyazlı takımda büyük birsevinç yaşanmasına rağmen TeknikDirektör Şenol Güneş'in karşılaşmasonrasında Tolgay Arslan'abüyük bir tepki gösterdiği öğrenildi.Tecrübeli hocanın İsrail'deki maçtailk 11'de şans tanıdığı Tolgay'ınfutbolundan hiç memnun kalmadığıortaya çıktı. Yıldız oyuncuyla birgörüşme yapan Güneş'in, "Bu nebiçim oyun. Artık futbola dön. Sanaşans tanıdığımda hep düş kırıklığıyaşıyorum. Böyle giderse formanınyüzünü göremezsin. Hapoel Beergibi önemli bir maçta beklentilerihiç karşılayamadın. Sana ne dediysemhiçbirini yerine getirmedin" dediğibelirlendi.
SANA NE ZAMAN ŞANS VERSEM YOKSUN Ligde ve Avrupa'da çok önemli bir sürece girdiklerini TolgayArslan'a söyleyen Güneş'in ayrıca "Seni oynatmadığımda sürekli şans alamamaktan yakınıyorsun. Ancak sana fırsat verdiğimde beni mahcup ediyorsun. Otur bir düşün ve kendini sorgula. Bu formunla seni oynatırsam diğer arkadaşlarına karşı haksızlık yapmış olurum. Bu sana son uyarım" diyerek çıkıştığı ortaya çıktı.
DERBİ ÖNCESİ SON ENGEL AKHİSAR Geçtiğimiz hafta Karabük'e yenilerek ligdeki 2. mağlubiyetini alan lider Beşiktaş bugün ligde kalma savaşı veren Akhisar'ı konuk edecek. Vodafone ArenaStadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçı Barış Şimşek yönetecek. Siyah-Beyazlılar' da cezalı Tosic'in yerine Mitrovic forma giyecek.
CENK TOSUN'A ADA'DAN KANCA Beşiktaş'ın golcü yıldızı Cenk Tosun'u takip edenlerin en başında Slaven Bilic olduğu iddia edildi. İngiliz Talk Sport radyosunda yapılan değerlendirmede Hırvat hocanın eski oyuncusu için West Ham'a tavsiye kararında bulunduğu öğrenildi. CITY DE DEVREDE
Bu arada Manchester Cityscout ekibinin de Cenk Tosun'ubir süredir yakın takibe aldığıortaya çıktı. West Ham veM.City'nin Cenk için sezon sonundaBeşiktaş'ın kapısını çalacağıiddiaları giderek güçleniyor.
3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş' ta 3 futbolcu sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Atiba, Gökhan Gönül ve Quaresma Akhisar önünde kart görürse G.Saray derbisinde forma giyemeyecek. 3 futbolcu bu nedenle Şenol Güneş tarafından uyarıldı.
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