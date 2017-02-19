Antalya Eto’o ile güldü

Süper Lig'in 21'inci haftasında Antalyaspor sahasında, Kardemir Karabükspor'u Eto'o'nun golü ile 1-0 mağlup etti.

İLK YARIDA GOL YOK

42'nci dakikada, Kardemir Karabükspor mutlak golü kaçırdı. Yatabare'nin ceza alanı sağ çaprazından kale önüne yaptığı ortaya Seleznov kafa vurdu. Üstten kaleye gitmek üzere topu kaleci Fornezzi iki hamlede kontrol etti. 82'nci dakikada, ani gelişen Antalyaspor atağında sol kanattan Sakıb topla ilerledi. Meşin yuvarlağı kale önüne ortaladı. Samuel Eto'o kaleci Ahmet Şahin'in müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-0.