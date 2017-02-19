İntegral Forex Türkiye Kupası final müsabakasında Anadolu Efes ile Banvit takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 75 - 66 kazanan Banvit, 2016-2017 sezonu İntegral Forex Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.



Banvit, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazandı.

Anadolu Efes takımı müsabakaya Derrick Brown, Cedi Osman, Jayson Granger, Can Mutaf, Dunston'la başlarken Banvit, Edo Muric, Gediminas Orelik, Gasper Vidmar, Chappell, Theodore beşlisiyle sahaya çıktı.



Salon: Ankara Arena



Hakemler: Mehmet Keseratar, Murat Biricik, Özlem Yalman



Anadolu Efes: Thomas x, Honeycut xx 12, Oğulcan Baykan x, Doğuş Balbay x 2, Derrick Brown xxx 25, Cedi Osman x 4, Samet Geyik x, Berk Demir x, Jayson Granger x 5, Thomas Heurtel xx 6, Can Mutaf x, Dunston xx 12



Başantrenör: Velimir Perasovic



Banvit: Doğukan Sönmez x, Edo Muric x 2, Damian Kulig xx 12, Tolga Geçim xx 3, Gökalp x,Gediminas Orelik xxx 17, Metehan Akyel x, Merthan Mutlu x, Gasper Vidmar xxx 11, Chappell xx 11, Furkan Korkmaz x, Theodore xxx 19



Başantrenör: Sasa Filipovski



1. Periyot: 14-23 (Banvit Lehine)



Devre: 32- 38 (Banvit Lehine)



3. Periyot: 44-52 (Banvit Lehine)