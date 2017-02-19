Trabzonspor Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Akyazı Stadı'nda sürdürdü. Yapılan çift kale maç sonrasında oyuncularını uyaran Yanal, "İşinizi ciddiye alın. Alanyaspor'u hafife alırsak bedelini öderiz. Ligde her maçımız final ve hiçbir rakibi küçümsemeye hakkımız yok. Sizden canınızı dişinize takarak oynamanızı istiyorum. Herkes görevini yapacak" dedi.



KART İKAZI

Ersun Yanal takımda 3'er sarı kartı bulunan forvet oyuncuları N'Doye ve Rodallega'yı özellikle uyararak, "Bu maçı kart görmeden tamamlamalısınız. Cezaya düşmenizi istemiyorum" dedi.



HENÜZ HİÇBİR ŞEY BAŞARAMADIK

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta takımın geleceğinden umutlu olduğunu söyledi. Şu anki konumlarının yeterli olmadığını belirten Usta, "4 maçta yakalanan havayı görünce mutlu oluyoruz. Geriye baktığımızda üzgünüz. Ancak önümüzde başaracak çok şeyimiz var. Henüz hiçbir şey başarmadık. Gelecek yılki hedeflerimiz ise çok büyük" ifadesini kullandı.

