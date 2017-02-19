Alanyaspor’u hafife alırsak

Trabzonspor Alanyasporile oynayacağı karşılaşmanınhazırlıklarını AkyazıStadı'nda sürdürdü. Yapılançift kale maç sonrasındaoyuncularını uyaran Yanal,"İşinizi ciddiye alın. Alanyaspor'uhafife alırsak bedeliniöderiz. Ligde her maçımızfinal ve hiçbir rakibi küçümsemeyehakkımız yok. Sizdencanınızı dişinize takarak oynamanızıistiyorum. Herkes göreviniyapacak" dedi.
KART İKAZI
Ersun Yanal takımda 3'er sarı kartı bulunan forvet oyuncuları N'Doye ve Rodallega'yı özellikle uyararak, "Bu maçı kart görmeden tamamlamalısınız. Cezaya düşmenizi istemiyorum" dedi.
HENÜZ HİÇBİR ŞEYBAŞARAMADIK Trabzonspor Başkanı MuharremUsta takımın geleceğinden umutlu olduğunusöyledi. Şu anki konumlarının yeterli olmadığınıbelirten Usta, "4 maçta yakalanan havayıgörünce mutlu oluyoruz. Geriye baktığımızdaüzgünüz. Ancak önümüzde başaracak çok şeyimizvar. Henüz hiçbir şey başarmadık. Gelecekyılki hedeflerimiz ise çok büyük" ifadesini kullandı.
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