Akif Çağatay Kılıç telefonla kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde gümüş madalya kazanan milli sporcularla telefonda görüştü. Bakan Akif Çağatay Kılıç kısa mesafe sürat pateni 1000 metre sporcusu Hazar Karagöl ve Curling Kız Milli Takımı sporcularını telefonla arayarak, başarılarının devamını diledi.