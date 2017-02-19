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Adana-Osmanlıspor/ -

Adana-Osmanlıspor/ G.Birliği-Konya
Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. G.Birliği saat 13.00'te Konyaspor'u konuk edecek. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde saat 15.30'da ise Adanaspor, Osmanlıspor'u ağırlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan maç 15.30'da başlayacak. Maçı Mete Kalkavan yönetecek.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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