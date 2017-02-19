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Aatıf 2. yarıda sahada!

Aatıf 2. yarıda sahada!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Lens'in yokluğunda Volkan'ı tercih ederken ı 2. yarıda hamle olarak düşündüğü bildirdildi. Ancak Aatıf'ın oynaması gerektiğini söyleyen futbol otoriteleri çoğunlukta
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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